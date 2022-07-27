經部核定設置新市產業園區 最快今年底交付土地

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（中央社記者鄭鴻達台北27日電）經濟部今天宣布核定設置台南市「新市產業園區」，開發面積共達69.22公頃，預計最快今年底將可交付土地給承租廠商，提供只租不售的產業園區，滿足廠商用地需求。

經濟部發布新聞稿表示，經濟部利用台糖在中南部農場土地，開發多處「只租不售」的產業園區，包括日前已核定設置嘉義縣「中埔產業園區」及「水上產業園區」。

經濟部說，今天核定設置的新市產業園區，開發面積共69.22公頃，除可提供台商回台所需土地、緩解當地對工業用地的需求，也可與在地既有的科學園區及工業區相輔相成。

經濟部說明，新市園區位於台南新市，緊鄰國道3號、8號銜接的新化系統交流道，周邊10公里內，有南科台南園區、樹谷科技園區、永康工業區及永康科技工業區等，在當地已形成產業群聚，且產業用地供不應求。

經濟部表示，新市園區雖緊鄰省道及國道，但計畫範圍與省道間的既有交通系統多為農路，有道路寬度不足之虞，在規劃期間，幸有台南市政府團隊同意協助開闢20米聯外道路，以連接新市園區及台19甲線新化外環道。

台南市府也已在5月提前啟動聯外道路工程設計，以利爭取用最快的速度，讓廠商進駐園區及營運生產。

經濟部補充，目前正研擬租地條件及進駐園區的相關規範，預計今年底至2023年初，可交付土地給承租廠商，為中南部廠商打造更優質的生產環境，並促進地方經濟發展。（編輯：潘羿菁）1110727