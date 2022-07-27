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中國市場因封控衰退 阿迪達斯下修全年獲利展望

2022/7/27 18:20
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（中央社法蘭克福26日綜合外電報導）受中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封城措施影響，德國運動用品大廠阿迪達斯（Adidas）預期今年剩下時間裏中國市場銷售額將出現雙位數跌幅，今天下修今年全年獲利展望。

法新社報導，作為耐吉公司（Nike）的競爭對手，阿迪達斯預期今年淨利為13億歐元（約13億美元），而之前則預計將達18至19億歐元。

阿迪達斯目前預測，2022年銷售額成長幅度將介於中至高個位數，原先預估會達到低雙位數的增幅。

阿迪達斯表示，由於西方市場表現強勁，亞太市場也復甦，第2季度表現優於預期；然而，從7月開始的第3季度以來，中國市場表現令人失望。

由於中國持續執行廣泛的防疫相關措施，阿迪達斯預期今年剩下時間裏，大中華地區營收可能出現雙位數的跌幅。

阿迪達斯說，其他市場並沒有出現顯著放緩或大批訂單撤銷。

不過，阿迪達斯也說，「由於下半年宏觀經濟情勢更具挑戰性，下半年消費者支出可能減少」。

撇除匯率波動影響，阿迪達斯第二季度銷售額較去年同期成長4%，其中包括北美市場雙位數增幅，和俄羅斯以外的歐洲市場強勁成長。

從初步財報可見歐元區銷售額成長10%，達到56億歐元。

本季度淨利為3.6億歐元，較去年同期的3.87億歐元低；儘管收回了準備金，有一次性1億歐元的租稅優惠。

阿迪達斯訂於8月4日發布完整財報。（實習編譯：謝佩玲/核稿：嚴思祺）1110727

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