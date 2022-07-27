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股匯不同調 新台幣貶1.9分收29.933元

2022/7/27 18:47
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（中央社記者謝方娪台北27日電）台股今天走勢震盪，終場站上14900點以上，上漲逾百點，不過新台幣兌美元今天收盤收在29.933元，以貶1.9分作收，台北及元太外匯市場總成交金額12.465億美元。

台股今天走勢震盪，終場收在14921.59點，上漲114.81點，漲幅0.78%，成交值新台幣1848.03億元。三大法人外資及陸資買超61.6億元、投信買超1.59億元、自營商賣超0.15億元，合計買超63.04億元。

外匯交易員表示，今天外資操作偏向將股利匯出，加上出口商月底開始拋匯，主要是這兩股力道在匯市拉扯；新台幣兌美元今天開盤價為29.925元，最高29.92元、最低29.947元，最後收29.933元，貶1.9分。

央行資料顯示，截至今天下午4時止，美元指數升0.51%，其他主要貨幣兌美元大多呈現貶值，其中日圓貶0.25%、歐元貶0.78%、新加坡幣貶0.2%、人民幣貶0.06%。（編輯：楊凱翔）1110927

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