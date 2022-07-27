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亞股普遍收漲 聯準會利率會議備受關注

2022/7/27 18:55
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（中央社香港27日綜合外電報導）由於美國科技巨擘財報緩解有關消費者需求的擔憂，亞股今天從早盤的跌勢反彈，普遍收漲。

包括微軟（Microsoft）和Alphabet在內的科技業巨擘所公布財報，幫助緩解市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）將公布升息的焦慮。

投資人擔心創下40年來高點的通膨率和不斷上升的借貸成本，恐讓美國民眾對消費卻步，並將經濟推向衰退，導致美股收低。

另外，零售巨擘沃爾瑪（Walmart）發布獲利預警，以及備受關注的消費者信心指數連續第3個月下滑，同時國際貨幣基金（IMF）調降全球經濟成長預測，也助長空頭氣勢。

儘管如此，在微軟和德州儀器公司（Texas Instruments）發布的財報提供樂觀預測，而谷歌（Google）母公司Alphabet營收優於預期後，帶動美國期指上漲。

西諾佛信託公司（Synovus Trust）投資經理人摩根（Dan Morgan）說，Alphabet的財報讓人「鬆一口氣」。

東京、雪梨、首爾、新加坡、台北、馬尼拉、雅加達和曼谷股市都收漲；但昨天大漲的香港和上海股市今天則收低。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110727

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