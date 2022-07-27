偉詮電擬斥資11.2億 公開收購陞達科51%股權

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（中央社記者張建中新竹27日電）IC設計廠偉詮電展開公開收購行動，將以每股新台幣72.9元現金，溢價公開收購直流無刷馬達驅動IC廠陞達科最高51%股權，總金額達11.2億元。

偉詮電下午召開重大訊息說明記者會，由財務長郭幸容宣布董事會決議，以每股72.9元公開收購陞達科最低45%股權，最高51%股權。收購時間自7月29日起至8月17日，共20天。

陞達科今天收盤價63.8元，偉詮電相當於溢價14.26%收購。偉詮電估計，收購陞達科51%股權，總金額約11.2億元，其中的7億元將以自有資金支應，4.2億元將向銀行借貸。

偉詮電董事長林錫銘表示，偉詮電計劃透過收購追求成長已有1、2年時間，陞達科主力產品為直流無刷馬達驅動IC，偉詮電近年也積極耕耘這領域，客戶沒有衝突，預期合作對雙方都有好處。

林錫銘說，與陞達科接觸已有數個月，公開收購案若能夠成就，偉詮電可以在後段封裝測試方面，給予陞達科幫助。

偉詮電的合併報表將會納入陞達科的業績，林錫銘表示，偉詮電的營收及獲利都會增加，綜效可以很快顯現。他說，未來希望有機會進入陞達科董事會，擁有主導性控制力，發揮更大效益。

林錫銘說，直流無刷馬達驅動IC應用很廣，包括筆記型電腦、伺服器、工控、家電、充電樁及太陽能等，有開發不完的產品，是值得長期耕耘的產品線。陞達科將會維持獨立性，希望所有員工能夠留任。

針對下半年產業景氣，林錫銘表示，庫存去化需要時間，第3季能見度不高，預期第4季可望回溫。明年產能規劃將會較今年增加。（編輯：楊凱翔）1110727