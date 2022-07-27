渣打：估央行下半年調幅至少半碼 明年止步升息

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（中央社記者張璦台北27日電）美國聯準會即將公布最新利率決策，渣打銀行預估將升息3碼，至於台灣央行今年9、12月將持續調高利率，約半碼至1碼，明年有望關閉升息窗口。另外，同時預估，台灣今年GDP估有3.6%水準，不過明年經濟成長將放緩，增幅最多僅3%。

渣打銀行今天舉辦2022下半年全球及台灣經濟展望說明會，美國聯準會（Fed）將於台灣時間28日公布利率決策，渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財指出，估計將升息3碼，4碼機率偏低，主因是美國打通膨之際，要兼顧經濟成長，美國明年經濟成長確實可能會有很大的下行風險，過度緊縮將不利後續政策調整空間。

至於台灣中央銀行後續動作，符銘財認為，台灣當前仍面臨通膨壓力，央行9月、12月可能會維持升息路徑，幅度落在半碼至1碼（0.25個百分點）；估計通膨將在今年第4季回落，明年則有望停止升息；雖然台灣經濟成長會放緩，但不至於落入衰退。

渣打銀行預估中國下半年經濟將反彈，與世界他國相比，宛如處在「平行時空」；符銘財表示，這有望帶動台灣下半年對中國出口回溫，不過，歐美經濟衰退最快可能發生在明年年初，後續得留意歐美市場需求放緩，對台灣出口的負面影響，但屆時若迎來邊境重啟，觀光業可望對經濟成長，帶來可觀貢獻。

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此外，針對中國爛尾樓風暴影響，渣打銀行全球研究部中國宏觀策略主管劉潔指出，這影響中國銀行業資產規模不到1%，且中國各地方政府開始協助有資金困難的開發商對接銀行，出手協助房地產市場。

她認為，中國地方政府目前在積極處理爛尾樓事件，使其不至於成為更大的系統性風險，房地產對經濟的拖累將有所收斂，不過，日後很難再成為推動中國經濟成長的主力引擎。（編輯：潘羿菁）1110727