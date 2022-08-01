經濟部：與工總成立產業碳中和聯盟 讓經濟轉骨大漢

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（中央社記者鄭鴻達台北1日電）工總2022年白皮書以「轉骨」為主題，就能源轉型等多項議題提出9大建言。經濟部今天表示，工總與經濟部共同成立「產業碳中和聯盟」，顯示雙方合作將與時俱進，讓台灣的經濟發展持續「轉骨大漢」。

工總今天舉辦記者會發布2022年白皮書，以「轉骨」為主題，就產業發展、能源暨環境政策、賦稅暨金融政策、勞資關係暨人力資源、國際經貿、兩岸政策、智慧財產權、青年政策等主題提出九大建言。

對於工總建議打造「陸海空」新興產業體系，經濟部表示，政府會與產業共同把握未來商機，如經濟部將電動車發展列入「台灣2050淨零排放路徑」關鍵產業，協助車廠建立生產能量，並輔導零組件業者研發關鍵零組件。

關於離岸風電，經濟部表示，透過政策的機制，經濟部引導台灣廠商投入及生產，同時也運用台灣資通訊及製造業的競爭優勢，爭取未來太空及低軌衛星的可能商機。

對於產業用地議題，經濟部表示，為滿足產業發展用地需求，已用台糖農場土地開發為產業園區，推動只租不售模式，並陸續核定設置嘉義縣中埔產業園區、水上產業園區，及台南市新市產業園區。

關於人才培育議題，經濟部表示，已推動「領航企業研發深耕計畫」，吸引與台灣產業互補互利跨國企業，引進前瞻關鍵技術及國際人才來台，並與台灣產業合作研發。

對於工總關切穩定供電，經濟部強調，若不含再生能源，2025年前預計新增的供給容量，將大於除役機組容量逾300萬瓩，然目前燃料成本大漲是全球性問題，無論有無使用核電，各國電價漲幅多大於台灣，台灣電價仍是數一數二低廉，企業相對競爭優勢仍在。

工總呼籲以科學、數學檢視核電議題。經濟部指出，歐盟近期雖將核能納入永續分類標準，但其中包括需於2050年前，找到高階核廢最終處置設施等明確前提條件，突顯台灣地狹人稠，處理核廢料有高度困難。

經濟部說，台灣產業最迫切要滿足國際綠色供應鏈「RE100」中，並未列入核能，因此目前政府大力布建的再生能源，對台灣產業的外銷出口才有幫助。

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工總建議推動低碳轉型時，要提供中小企業更多輔導措施。經濟部回應，「2050淨零轉型」需公私部門協調合作，經濟部協助中小企業淨零轉型，包含透過建置碳估算工具，協助掌握碳排放量與排放熱點，並提供諮詢診斷服務，以助執行減碳計畫。

經濟部表示，會持續協助將國內原有的7家碳查證機構增為9家，並強調會繼續與工總溝通對話，共同讓台灣產業發展持續走向國際。（編輯：蘇志宗）1110801