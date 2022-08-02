裴洛西擬訪台 台積電早盤跌破500元市值蒸發3112億元

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）美國眾議院議長裴洛西傳將訪台，引發台海緊張關係，台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.45%，台股今天早盤重挫逾200點，牽動台積電股價早盤跌破500元大關，最低來到492元，下跌2.38%。

台積電早盤股價跌12元，市值蒸發新台幣3112億元，失守13兆元、來到12.76兆元。台積電ADR收在86.31美元，跌2.17美元。

外資法人1日在台股現貨市場賣超台積電7028張，終結對台積電連8買。

台積電董事長劉德音接受美國有線電視CNN訪問表示，中國若入侵台灣發生戰爭，最該擔心的或許不是晶片，屆時世界秩序將會崩壞。

劉德音也說，沒有人能以武力控制台積電，因為台積電的運作倚重歐洲、日本、美國等世界各地的供應鏈，中國若以武力奪取，台積電生產將停擺，他們也拿不到高階晶片，只會導致中國經濟混亂。

這是劉德音近期向外媒清楚明白表示中國若對台灣武力相向對台積電的影響，在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領國會代表團訪問亞洲、今晚即將造訪台灣的敏感時刻，劉德音此刻談話，更引發市場高度關注。（編輯：趙蔚蘭）1110802