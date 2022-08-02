不畏面板價跌 彩晶第2季每股賺0.01元

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（中央社記者潘智義台北2日電）面板價格第2季跌勢難止下，面板廠友達、群創單季都虧損，但瀚宇彩晶今天公布第2季稅後淨利約新台幣0.19億元，基本每股盈餘0.01元。

彩晶第1季認列轉投資中光電股價下跌的評價損失，因而出現每股虧損0.15元，但並非本業造成。第2季則在面板價格持續下跌的狀況下，逆勢獲利，惟金額較去年同期大幅減少。累計上半年每股虧損0.14元

彩晶統計，第2季銷貨收入淨額約為44.93億元，較第1季49.56億元減少約9%。營業毛利約為4.84億元，營業利益約為1.5億元，本期淨利約為0.19億元，基本每股盈餘為0.01元。

彩晶第2季底每股淨值約為16.46元，第2季毛利率、營業利益率、營業利益及折舊攤銷率及淨損率分別為11%，3%，18%及1%。

彩晶透過新聞稿說明，第2季總出貨量較第1季增加約1.1%，達407.6萬片（換算19吋約當量），整體產品平均售價約為38美元。

在產品出貨方面，彩晶表示，中小尺寸面板出貨量約為9000萬片，大尺寸面板出貨量約為44萬片，自有品牌產品出貨量約為5萬台。

產品組合部分，6吋以下手機面板產品占總銷售金額24%，6.1至10.4吋中尺寸平板電腦相關產品占總銷售額67%，11吋以上大尺寸面板產品占9%。（編輯：楊蘭軒）1110802