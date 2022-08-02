更多編輯台推薦新聞：
台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸 CNN專訪全文一次看
政治

台積電劉德音指中國武力犯台將各方皆輸 CNN專訪全文一次看

疫情中求生存 三昧堂木偶團打造神衣找到新商機
文化

疫情中求生存 三昧堂木偶團打造神衣找到新商機

Bill Russell甩歧視成傳奇球星 為NBA帶來革命
運動

Bill Russell甩歧視成傳奇球星 為NBA帶來革命

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中方禁台灣食品進口 乖乖：產品外銷僅約1% 中國營收不到百萬
首頁 / 證券

不畏面板價跌 彩晶第2季每股賺0.01元

2022/8/2 18:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北2日電）面板價格第2季跌勢難止下，面板廠友達、群創單季都虧損，但瀚宇彩晶今天公布第2季稅後淨利約新台幣0.19億元，基本每股盈餘0.01元。

彩晶第1季認列轉投資中光電股價下跌的評價損失，因而出現每股虧損0.15元，但並非本業造成。第2季則在面板價格持續下跌的狀況下，逆勢獲利，惟金額較去年同期大幅減少。累計上半年每股虧損0.14元

彩晶統計，第2季銷貨收入淨額約為44.93億元，較第1季49.56億元減少約9%。營業毛利約為4.84億元，營業利益約為1.5億元，本期淨利約為0.19億元，基本每股盈餘為0.01元。

彩晶第2季底每股淨值約為16.46元，第2季毛利率、營業利益率、營業利益及折舊攤銷率及淨損率分別為11%，3%，18%及1%。

彩晶透過新聞稿說明，第2季總出貨量較第1季增加約1.1%，達407.6萬片（換算19吋約當量），整體產品平均售價約為38美元。

在產品出貨方面，彩晶表示，中小尺寸面板出貨量約為9000萬片，大尺寸面板出貨量約為44萬片，自有品牌產品出貨量約為5萬台。

產品組合部分，6吋以下手機面板產品占總銷售金額24%，6.1至10.4吋中尺寸平板電腦相關產品占總銷售額67%，11吋以上大尺寸面板產品占9%。（編輯：楊蘭軒）1110802

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族