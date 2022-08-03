遠傳兩大動能發威 EBITDA創3年半新高
（中央社記者江明晏台北3日電）遠傳電信今天舉行法人說明會，第2季總營收連7季正成長，受惠電信本業與新經濟獲利提升，兩大動能發威下，EBITDA再創2018年第4季以來新高，2022年上半年營收、合併EBITDA、EPS皆超越財測。
遠傳電信今天召開2022年第2季法人說明會，遠傳2022年第2季合併總營收新台幣207.24億元，年成長率達6.3%，締造連續7季正成長的佳績。
面對疫情帶來的挑戰，遠傳第2季財務績效獲利仍穩健成長，合併稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）為76.44億元，再創2018年第4季以來新高，受惠於電信本業與新經濟獲利提升、並極大化投資綜效，年成長率達9.4%，達成連續5季正成長。
遠傳第2季稅後淨利為23.12億元，稅後每股盈餘（EPS）為0.71元，年成長率達17.2%，年成長率居電信業之冠。2022上半年營收、合併EBITDA、EPS皆超越財測目標，分別為101%、102%、104%。
遠傳指出，行動服務營收連續7季正成長，2022年第2季行動服務營收年成長率為2.5%，達到123.79億元，創2019年第4季以來新高，客戶流失率同步創史上新低，遠傳5G滲透率穩定提升，續約用戶資費平均提升超過20%，挹注客戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User；ARPU）至今連續17個月正成長。
遠傳表示，數位轉型成效持續帶動新經濟營收攀新高，2022年上半年新經濟營收年成長率達22.7%，營收占比高達18.9%，再創新高，多項重要業務維持高成長；資通訊業務營收年成長幅度達39%，其中雲端服務營收年成長率達60%、物聯網服務營收年成長率達70%。
個人數位服務同樣表現亮眼，friDay購物電子商務營收年成長率達10%、friDay影音付費用戶年成長率達18%，挹注新經濟營收成長。遠傳發揮資通訊核心專長，2022年上半年資通訊合約金額年成長率高達38%。（編輯：黃國倫）1110803
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