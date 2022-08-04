中國暫停對台出口天然砂 水利署：河川疏濬可滿足市場需求

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（中央社記者曾智怡台北4日電）中國宣布暫停對台灣出口天然砂。經濟部水利署表示，今年度河川疏濬目標量加計疏濬增量，估計可提供約4885萬噸砂石成品，並盤點北、中及東區到112年底可再增加的疏濬潛能約1090萬噸，可充分滿足市場需求。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日深夜抵台訪問，繼中國海關總署暫停眾多台灣食品進口後，中國商務部3日宣布，即日起暫停對台出口天然砂。

根據經濟部礦務局統計，近兩年台灣自中國進口天然砂，分別為109年7萬公噸、110年17萬公噸，影響非常有限。

水利署今天發布新聞稿表示，水利署辦理河川疏濬每年均超越目標量，108年以前平均執行約可提供4168萬噸砂石成品；自109年後擴大疏濬，今年度疏濬目標量加計疏濬增量，估計可提供約4885萬噸砂石成品。

統計截至7月底的執行成果，可提供約3622萬噸，已超前進度；加上6月底全國砂石庫存量為3838萬噸，較上月增加66萬噸，據礦務局推估，各區均可滿足需求。

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水利署配合國家穩定砂石政策超前布署，已於3日邀集各河川局、水資源局召開會議，將以北部及東部增量方式，優先於第一、二、九河局增量共約150萬噸，可立即供應市場需求。另外，除了原有常態疏濬量外，並盤點北、中及東區至112年底可再增加的疏濬潛能約1090萬噸，能充分滿足市場需求。

經濟部礦務局統計，中國從95年起就已逐步減少天然砂出口。近2年台灣進口天然砂分別為45萬及54萬公噸，僅占國內需求0.64%、0.75%，其中自中國進口者，分別是109年7萬公噸與110年17萬公噸，影響非常有限。（編輯：郭無患）1110804