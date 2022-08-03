中國禁止對台出口天然砂 預拌混凝土業者：暫無影響

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（中央社記者賴言曦台北3日電）中國商務部宣布今天起暫停對台出口天然砂，國內預拌混凝土業者表示，由於中國天然砂內銷價格好，台灣業者幾乎搶不到，今天的禁令對業者暫時沒有影響。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨天深夜抵台訪問，繼中國海關總署暫停多種台灣食品進口後，中國商務部今天宣布，即日起暫停對台出口天然砂。

預拌混凝土業者接受中央社記者訪問時表示，中南部砂石主要以本地開採為主，僅中壢以北地區因禁採而需要自中國進口，不過大多是進口以礦山砂石研製加工的「機製砂」。

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業者指出，中國天然砂內銷價格好，以往台灣業者幾乎搶不到，因此中國禁止對台出口天然砂，目前可說是沒有影響。

國內上市櫃混凝土業者中，以國產建材實業（2504）規模最大，但業者表示，自中國進口的料源以「機制砂」為主；另外台泥（1101）、亞泥（1102）雖也都有預拌混凝土事業，但所需砂石大多採自台灣東部礦場，因此台泥、亞泥均回應，沒有自中國進口天然砂。（編輯：林淑媛）1110803