達方受惠綠能產品成長 第3季營收有撐

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）達方電子董事長蘇開建表示，目前看來第3季包括IT及手機等零組件相對保守，綠能產品則呈現逐季成長動能，年成長估逾5成，支撐整體第3季營收與前2季相當，獲利則有機會稍好一些。

達方電子今天舉行線上法人說明會，公布第2季財報，第2季合併營收新台幣77.5億元，較上季成長4.6%。歸屬母公司稅後淨利2.86億元，較上季成長15.3%。稅後每股盈餘1.02元。上半年合併營收151.7億元，較去年同期成長12.1%。稅後淨利5.35億元，稅後每股盈餘1.91元。

達方表示，第2季營運雖受總體環境各種系統性因素干擾，合併營收仍改寫逾10年單季新高。以電動輔助自行車（eBike）為發展主軸的綠能事業，在eBike需求強勁與公司策略聯盟開展下業績快速成長，季營收貢獻比重已逾4成。

蘇開建表示，今年受到大環境及庫存消化影響，包括筆電（NB）鍵盤、手機零組件等相關產品影響最明顯，第2季及第3季影響比原本預期大，鍵盤產品持續往高加價值產品努力，7月背光產品比重已拉高到5成以上。

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展望第3季，蘇開建指出，雖然面對通膨與地緣衝突等總體經濟變數，IT相關產品需求較不明顯，但在eBike相關產品需求殷切下，審慎看待營運表現，目前預估綠能產品年成長仍可達到50%，第3季比第2季好，第4季也會比第3季好，主要是之前缺料的問題解決，配合產能持續增加，7月開始補交去年跟今年的訂單。

蘇開建表示，今年第2季綠能產品比重已來到45%，下半年是否超越5成主要看IT產品表現，原先預估的45%到50%間的目標應可達成。（編輯：楊凱翔）1110804