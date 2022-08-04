晨暉上半年每股賺2.4元 創興櫃以來最佳表現

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北4日電）保健食品廠晨暉生技受惠大紅麴及益生菌產品出貨量穩定，帶動上半年營收1.76億元，年增15%，每股盈餘（EPS）2.4元，年增24%，創登錄興櫃以來最佳表現。今天董事會也通過擴廠計畫，新產能預計明年中加入。

晨暉為保健食品的市占龍頭娘家大紅麴及娘家益生菌產品的唯一供應商，受惠出貨量穩定，市占率穩居紅麴及益生菌保健品龍頭，帶動上半年營收1.76億元，年增15%，在毛利提升的挹注下，營業利益8003萬元，歸屬母公司稅後淨利7966萬元，年增率分別為23%、24%，每股稅後盈餘（EPS）2.4元，營收、獲利及EPS均刷新興櫃以來最佳表現。

日前獲2022年傑出生技產業獎（Taiwan BIO Awards）傑出生技產業金質獎的晨暉，決定擴大產能，今天董事會通過承租新廠房案，以因應未來訂單成長及研發單位研製需求，預計明年中新廠可加入生產行列，除提升整體產能外，可望提高產品自製率，進一步拉升獲利水準。

展望未來，晨暉表示，年底前將推出2至3款新產品，為營收帶來新動能。另外也積極擴展海外市場，目前包括北美、歐盟、亞洲都有合作伙伴洽談中，打造全新的菌株合作模式，力拚今年營運規模再創新高峰。

晨暉今天同步公告7月營收來到3994萬元，累計1至7月營收2.16億元，年增13%，亦刷新歷年同期新高。（編輯：林興盟）1110804