宏碁第2季淨利季減23% 每股盈餘0.58元

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（中央社記者吳家豪台北4日電）電腦品牌廠宏碁今天公布第2季財報。因需求減弱，毛利率、營業利益率、稅後淨利率皆較第1季下滑，稅後淨利新台幣17.24億元，季減23%，年減40%；每股盈餘0.58元。

宏碁今年第2季合併營收723.22億元，季減7.7%，年減9.3%；營業毛利80.02億元，季減9.6%，年減17%；營業利益21.74億元，季減25%，年減45%。

獲利率方面，宏碁第2季毛利率11.1%，季減0.2個百分點；營業利益率3%，季減0.7個百分點；稅後淨利率2.4%，季減約0.5個百分點。

宏碁發布新聞稿表示，今年第1季開始專注於強化供應鏈管理及產品銷售，第2季末庫存價值為634.42億元，較第1季稍微減少。宏碁Vero環保產品線及裸視3D立體SpatialLabs產品線第2季在全球已有不錯的銷售成績。

宏碁預期，個人電腦（PC）事業營收今年下半年將較去年同期減低，但發展多重事業成長引擎的策略持續發酵，今年第2季非PC及顯示器事業營收占整體營收21.1%，高於去年同期的16.2%。

此外，宏碁旗下宏碁遊戲公司董事會今天通過決議，擬投資全球知名遊戲美術專業設計公司WINKING ENTERTAINMENT LTD，並取得不超過55%普通股，藉此深化與拓展遊戲領域相關業務，邁入遊戲內容相關事業。

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宏碁遊戲預計以不超過新台幣6.42億元，取得WINKING公司已發行普通股785萬966股，以及參與現金增資取得WINKING公司發行新股174萬4659股普通股，合計不超過959萬5625股普通股。

WINKING公司客戶涵蓋全球前25大遊戲公司中的7成以上，參與眾多知名遊戲製作，包括「刺客教條：維京紀元」、「天堂2M」、「原神」等，在台北、上海、南京、新加坡設立專屬研發工作室及營運據點，擁有超過600名員工。（編輯：楊蘭軒）1110804