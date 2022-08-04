本益比16.11倍 櫃買中心籲理性看待近期行情變化

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）台股市場近期走勢震盪，櫃買中心今天發布新聞稿表示，市場本益比於8月4日來到16.11倍，已達歷史相對低檔；上櫃公司基本面穩健，投資人宜理性看待近期行情變化，並注意投資風險。

受到全球通膨、美國經濟數據表現不佳等因素影響，投資人擔心全球經濟陷入衰退，台股近來波動加大。

櫃買中心指出，財政部統計處公布今年1至6月出口金額達2467億美元，較去年同期增加19.2%；上櫃公司今年營收表現也相當亮眼，今年1至6月累計營收1兆3564億元，較去年同期成長約8.26%。

此外，今年截至8月4日止，全體上櫃公司已公布配發110年度現金股利總金額1685億元，其中配發現金股利每股達10元以上者計34家；每股配發5至10元者計69家；每股配發2至5元者計188家。

在現金殖利率方面，櫃買中心指出，10%以上者有37家；5%至10%者有233家；2%至5%者有207家，上櫃整體市場平均現金股利殖利率達3.96%。顯示整體上櫃公司基本面仍相當穩健，值得投資人多加留意。（編輯：楊蘭軒）1110804