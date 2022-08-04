統一超上半年淨利年增逾1成 每股賺4.45元

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（中央社記者江明晏台北4日電）統一超商公布上半年財報，合併營收持續創下同期歷史新高，合併稅後淨利年增11.09%，每股稅後盈餘為4.45元，第2季合併淨利年增近50%，恢復疫情前的獲利水準。

統一超商公布2022年度上半年財報，合併營收新台幣1387.98億元，較去年同期成長7.89%，合併稅後淨利約54.65億元，較去年同期增加11.09%，歸屬於母公司稅後淨利約46.22億元，較去年同期增加3.22%，每股稅後盈餘為4.45元。

統一超指出，除了上半年合併營收持續創下同期歷史新高外，第2季的獲利表現亮眼，合併淨利不僅較去年同期成長近50%，也較2020年同期大幅成長，恢復疫情前的獲利水準。

2022年上半年台灣7-ELEVEN積極展店，掌握換季、節令預購、網購、外送等商機，帶動鮮食、CITY飲品、寄取件代收服務等業績皆有雙位數以上成長，並運用OPEN POINT APP提供多元數位消費體驗，線上線下助攻，推升營收成長。

轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一精工、統一生活（康是美）等貢獻營收，其中菲律賓7-ELEVEN上半年表現亮眼，掌握疫後商機，營收及獲利大幅提升。

展望後勢，統一超指出，進入第3季便利商店傳統旺季，以及統一企業集團亞洲第一萬家7-ELEVEN開幕和全門市歡慶活動揭開序曲，將再展強勁暢旺態勢。

7-ELEVEN門市截至2022年第2季店數共6503家，去年同期店數6210家。（編輯：楊凱翔）1110804