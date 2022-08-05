上銀7月營收46個月高點 法人估自動化元件需求恐放緩

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）傳動元件大廠上銀今天下午公布7月自結合併營收新台幣27.81億元，續創2018年10月以來高點，不過法人預期，自動化零配件需求下半年恐放緩。

上銀自結7月合併營收27.81億元，較6月27.51億元微增1.1%，續創46個月以來高點，比去年同期25億元成長11.24%。

累計今年前7月上銀自結合併營收185.83億元，較去年同期155.4億元成長19.58%。

展望下半年，本土投顧法人報告日前分析，自動化零配件需求下半年恐放緩，主要是中國COVID-19疫情解封後，景氣復甦力道不足，此外歐洲製造業採購經理人指數（PMI）轉弱，上銀在歐洲市場訂單動向待觀察。

觀察傳動元件交期變化，本土法人指出，線性滑軌元件交期從原先預估的3個多月，轉向縮短至2個月到3個月，意味市場從原先的賣方轉向買方，供需狀況是否出現反轉，也有待觀察。

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展望上銀第3季營運表現，本土法人預期單季營收挑戰80億元，較第2季82.39億元，小幅季減3%至4%，單季獲利挑戰12.5億元，恐季減7%至9%。

不過美系外資法人在7月下旬報告整理調查供應鏈狀況，結果顯示，儘管仍有COVID-19疫情部分區域封控、以及部分製造商未來數月可能降緩需求，中國工廠自動化仍相當健康，預估中國11月召開的二十大會議後，第4季訂單拉貨量可明顯增加。（編輯：趙蔚蘭）1110805