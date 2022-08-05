企業誠信論壇 中油邀日月光、中鋼等交流永續經營

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（中央社記者曾智怡台北5日電）中油今天在高雄煉製事業部舉辦「111年度企業誠信論壇」，邀請法務部廉政署長莊榮松、日月光半導體、中鋼公司等70多家企業參與，跨域交流淨零碳排與誠信治理的管理趨勢與優勢，以及公私部門共同致力永續經營等議題。

中油董事長李順欽致詞表示，「淨零碳排永續、透明誠信雙贏」是這次論壇的主題，追求淨零排放與誠信治理對企業來說不僅僅是競爭力，更是永續的核心價值和基礎；中油以「廉能」為公司治理根本的一環，內控的核心，以廉安為首，致力於「四安」（廉安、工安、環安、資安）齊備，讓員工「心安」。

李順欽指出，今年同時也是台灣中油「淨零元年」，配合政府2050淨零路徑，以「優油、減碳、潔淨能源」為策略主軸，涵蓋進口、生產及銷售端，全面淨零布局，因為唯有轉型成為「Clean Power Company」，致力於ESG三足鼎立，才能讓台灣中油邁向永續發展。

莊榮松表示，誠信是公私部門共同的核心價值，廉政署從公私部門協力的立場，持續與企業建立夥伴關係，除倡議「企業誠信」協助企業誠信治理，也持續辦理「破解圖利與便民迷思」座談會，推行簡政便民政策，並鼓勵公務員勇於創新服務企業。

莊榮松說，今年更進一步推動「企業服務廉政平台」，希望透過公私部門深化交流及提供服務，攜手營造廉能優質投資環境，提升國家清廉程度的正面評價，促進國家與企業的永續發展。

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中油表示，這次論壇3大主軸為「專題演講」、「企業標竿學習」及「ESG鼎立企業永續論壇」，由台灣透明組織協會副理事長葉一璋以「從國際趨勢談企業誠信治理」進行專題演講，國內標竿企業日月光半導體公司及中鋼公司分享誠信治理與淨零排放的成功經驗。

ESG鼎立企業永續論壇則由產官學專家學者，針對零碳排與企業誠信管理趨勢及治理優勢、公私部門如何攜手實踐ESG，以及致力永續發展等議題進行觀點交鋒，激盪多元思維，引領中小企業齊力善盡企業社會責任、落實誠信經營。（編輯：蘇志宗）1110805