不畏通膨壓力 巨大上半年每股稅後賺9.66元

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（中央社記者潘智義台北5日電）雖然全球通膨加劇，俄烏戰爭未歇，巨大今天公布，上半年合併營收新台幣450.1億元，創同期新高，年增7.2%；稅後淨利新台幣36.2億元，年增2.1%，每股稅後盈餘9.66元。

巨大新聞稿指出，成本受物料、人力成本上漲，中國工廠停工影響，致毛利率下降，使稅前淨利較去年同期減少5.2%。由於海外子公司利潤降低，所得稅費用提列較去年減少，使稅後淨利較去年同期成長。

巨大指出，第2季因代工業務出貨順暢與中國市場熱銷，帶動集團營收成長，第2季合併營收227.4億元，年增6.4%，也創單季營收新高。

另外，巨大第2季受限於供應端不穩以及中國停工影響，產能利用率無法達到去年同期水準，第2季毛利率雖維持不錯的水準24.6%，但仍較去年第2季下降；營業利益因用人與物流費用的增加而較去年同期下降。第2季單季稅後淨利18億元，每股純益4.8元。

巨大表示，上半年集團自有品牌在歐美市場的銷售，因高階自行車及電動輔助自行車（E-bike）零件短缺，供貨不及受到影響，加上去年同期高基期，依原幣計算，捷安特美國公司營收較去年同期小幅成長。

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不過，捷安特歐洲公司營收較去年同期減少接近1成；捷安特中國內銷自5月解封之後，需求顯著成長，業績成長接近2成。上半年巨大集團E-bike銷售額占集團營收28%，是重要成長動能。

巨大表示，目前歐美市場通路存貨已漸漸回補，中低階存貨充足，但高階產品仍供不應求，從剛結束的2022環法賽可看出自行車運動熱度不減；因此自行車產業仍充滿無限商機，尤其在能源價格逐漸走揚，且消費者更注重環境保護時，自行車仍會是民眾最佳選擇。（編輯：蘇志宗）1110805