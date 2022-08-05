浮動風場示範計畫 獲選業者需115年完工併聯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北5日電）因應淨零碳排政策、支持國內綠電需求，經濟部規劃浮動式風場示範計畫，擬由申請人自選場址區位，以單一申請案不超過50MW、總裝置容量100MW為原則，預計第4季完成公告，獲選業者需於115年完工併聯。

經濟部能源局今天下午召開離岸風電浮動式風場示範規劃說明會議，對外說明「浮動式風場示範規劃」，並廣徵各界意見及建議，以辦理後續公告作業。

能源局指出，歐洲的英國、葡萄牙、挪威、法國，及亞洲的中國與日本，都已具實際裝設案例，台灣也將投入浮動式示範風場的開發驗證，就法規、技術、基礎建設等面向，提早布局浮動式離岸風電發展，以達成離岸風電長遠發展目標。

能源局表示，依區塊開發作業要點，申請案不限制固定式或浮動式水下基礎型式，現階段已有多個案場規劃浮動式基礎型式，但外界希望政府能啟動示範計畫，釐清浮動式開發過程可能遭遇問題。

今天的說明會即是針對示範計畫提出初步規劃構想，風場由申請人自選場址區位規劃，須位於低潮線以外海域，總裝置容量100MW為原則，單一申請案裝置容量則以不超過50MW為原則；也不得重疊海域範圍敏感區域，更須經環評專案小組初審會議建議通過。

官員補充，由於單一申請案不能超過50MW，代表至少有3家業者可參與；欲投入區塊開發業者，可同時申請此示範獎勵，以掌握浮動式技術、了解相關成本等，為未來離岸風電朝向深水區趨勢預作準備。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

能源局表示，示範計畫規劃今年第4季公告，並在112年選定示範計畫業者，獲選業者需於115年完工併聯。

經濟部表示，朝向大水深海域與遠離岸已是未來主流，免打樁且對環境較為友善的浮動式新技術為國際發展趨勢，針對各界對示範規劃構想的建議，諸如裝置容量彈性調整、產業關聯納入考量、港埠基礎設施規劃等意見，均將列入政策規劃參考，儘速凝聚共識，於年底前完成公告作業。（編輯：林興盟）1110805