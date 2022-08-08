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美股多數收低 法人：台股可能區間震盪整理

2022/8/8 08:18
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（中央社記者張建中台北8日電）美股5日多數下跌，那斯達克指數下滑63.03點，跌幅0.5%。法人表示，當前市場變數仍多，兩岸局勢及通膨等備受市場關注，預期台股短線可能區間震盪。

美國非農就業數據優於預期，外界憂心聯邦準備理事會恐採取更激進動作以緊縮貨幣供給，美股5日多數收低。道瓊指數上漲76.65點，漲幅0.23%；標準普爾指數下跌6.75點，跌幅0.16%；那斯達克指數下跌63.03點，跌幅0.5%；費城半導體指數下跌28.013點，跌幅0.91%。

法人表示，除兩岸緊張情勢升溫，市場持續關注美國消費者物價指數（CPI）。由於當前變數仍多，預期台股短線可能區間震盪整理。

國內外產業訊息方面，大立光7月合併營收新台幣38.85億元，較6月營收成長15%，較去年同期成長2%，來到今年新高；大立光預期，8月客戶拉貨動能會比7月好。

長榮海運第2季歸屬母公司淨利1022.93億元，再創新高，每股純益19.33元；上半年歸屬母公司淨利2036.53億元，每股純益38.49元。

台驊投控第2季歸屬母公司淨利10.86億元，年減35.6%，每股純益7.65元；上半年歸屬母公司淨利20.01億元，每股純益14.11元。

液晶顯示器廠佳世達第2季歸屬母公司淨利9.82億元，季增83.7%，年減74.2%，每股純益0.5元；上半年歸屬母公司淨利15.16億元，每股純益0.77元。佳世達將於下午召開線上法人說明會，說明業務發展。（編輯：郭無患）1110808

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