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助推化合物半導體產業 南部發展基地揭牌

2022/8/8 14:18（8/8 14:31 更新）
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設於台南市沙崙綠能科技示範場域內的「化合物半導體南部發展基地」8日揭牌，台南市長黃偉哲（左3）與工研院資深副總吳誠文（右3）、經濟部工業局主秘周崇斌（中）等人出席。（工研院提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月8日
設於台南市沙崙綠能科技示範場域內的「化合物半導體南部發展基地」8日揭牌，台南市長黃偉哲（左3）與工研院資深副總吳誠文（右3）、經濟部工業局主秘周崇斌（中）等人出席。（工研院提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月8日
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（中央社記者楊思瑞台南8日電）設於台南市沙崙綠能科技示範場域內的「化合物半導體南部發展基地」今天揭牌，工研院並與台南市政府合辦產業商機論壇，盼吸引國內外業者投資，壯大台灣半導體領先優勢。

工研院與台南市政府今天在沙崙綠能科技示範場域舉辦「產業匯聚向南行—化合物半導體應用產業商機論壇」，邀請產官研代表聚焦討論化合物半導體產業趨勢，並由工研院資深副總暨首席技術專家吳誠文、經濟部工業局主任秘書周崇斌及台南市長黃偉哲等人為「化合物半導體南部發展基地」揭牌。

黃偉哲致詞表示，台南、台灣的半導體產業在世界居於領先地位，但很多國家在後面急起直追，未來領先策略之一就是第3代化合物半導體，希望在台南除了現階段的矽半導體領先之外，在未來的化合物半導體還能夠持續領先，不論是研發、生產或應用，都成為企業最好發展基地。

吳誠文表示，台灣南部是汽車零組件生產製造重要據點，但隨著淨零排放與電動車發展，未來車用電子包括電池、電機、電控系統等，可能逐步取代傳統汽車引擎、油箱、或變速箱，許多南部廠商將面臨嚴峻挑戰。

吳誠文指出，工研院依循政府大南方計畫核心理念，在南部打造化合物半導體與應用產業鏈，並由政府引導民間投資，協助車用零組件廠打造化合物半導體功率元件生態系，讓台灣具有競爭優勢的半導體產業，向新興化合物半導體領域延伸發展，以接軌即將到來的電動車黃金世代。

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周崇斌表示，經濟部依據行政院「六大核心戰略產業」資訊及數位方案，在新世代半導體項目中，增列化合物半導體技術研發與產業發展目標，除加速發展相關生產設備與材料外，也積極投入元件與應用開發，計畫在今年啟動後，將可以提振國內業者投入化合物半導體的意願與速度。

台南市政府經濟發展局長陳凱凌表示，台南市政府向中央申請在沙崙智慧綠能科學城旁設置的綠能產業園區已進入環評階段，預估可提供約53公頃產業用地供廠商設廠，結合沙崙智慧綠能科學城的化合物半導體、電動車、綠能創新技術，成為生產基地。（編輯：謝雅竹）1110808

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