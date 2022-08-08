佳世達陳其宏：第3季旺季不旺 加速產能移往越南

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北8日電）液晶顯示器廠佳世達董事長陳其宏今天在法人說明會表示，因通膨壓力，市場需求下降，第3季旺季不旺，最好的狀況就是與第2季持平，而第4季狀況目前尚不明朗。

針對兩岸情勢及美中兩國角力，陳其宏強調，最近情勢緊張，是大家所不願見到的，但已做好風險管控。佳世達於2020年2月底在越南河內設廠，量產超過兩年，今年會加速中國一部分產能轉到越南生產，為風險管控措施；至於外界擔心地緣政治造成的資安問題，影響其實很小。

陳其宏直言，先前即預期今年第1季是谷底，擔心庫存零件不成套影響出貨，加上疫情封城的影響超乎預期，更對美國消費者物價指數（CIP）攀高強烈憂心，結果各國都出現高通膨、高物價趨勢，美國聯準會（Fed）快速升息後，9月可能也還會再升息2至3碼，終端市場需求下降，物價上漲使買氣緊縮，第3季令人擔憂。

不過，他強調，佳世達第2季營收、獲利仍成長，且有機會逐季上升。

他解釋，第3季原應是一年當中最旺的時候，為品牌商在第4季的耶誕假期做準備；但今年卻旺季不旺，事實上從近一年多以來的狀況，已可預見第3季需求力道下修。

他坦言，今年第3季營收可能與第2季相當，甚至下修，獲利也很有挑戰，不過過去幾季已強烈傳送這類訊息；由於第2季醫療事業成長快速，尤其醫材銷售大幅成長，轉投資網通事業也明顯成長，由高附加價值產品推升整體營收獲利。

因此，雖然資訊電子產品下修，但靠醫療、網通、人工智慧物聯網（AIoT）的挹注，業績依然成長；另外，今年也將處分部分長期投資，可望靠本業及業外獲利繳出不錯成績單。

他說，醫療事業是營收成長率最高的事業，較去年同期成長25%，除南京醫院、蘇州醫院外，已投資廣西貴港醫院，看好廣西到越南的便利，希望優良的醫療服務能從大中華地區拓展到東南亞。

佳世達統計，高附加價值產品占營收比重已超過4成，接下來將朝占比逾50%邁進，未來希望獲利占比也能同步拉升。轉投資事業的聯合艦隊成員包括明基三豐、友通、其陽、明泰、仲琦、眾福、勝品與矽瑪等，上半年紛紛交出亮麗成績單。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

佳世達今統計，由於高附加價值事業獲利顯著增加，帶動第2季雙率雙升，毛利率14.8%和營業淨利率3.6%，均較第1季和去年同期提升。其中，毛利率更創下10年新高紀錄，較第1季增加1.9個百分點，高附加價值新事業仍將是未來最重要的成長動能。

佳世達總經理黃漢州表示，第2季即使受到疫情封城、缺料、物流及成本上漲等變數影響，但高附加價值事業帶動本業獲利逐季增加。未來雖然仍有通膨、升息等種種挑戰，但在零件供應鏈改善下，將持續積極供貨，提高醫療、網通等高毛利產品占比。（編輯：張良知）1110808