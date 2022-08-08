可成受惠匯兌收益挹注 第2季淨利35億季增7成

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（中央社記者吳家豪台北8日電）金屬機殼廠可成今天公布第2季財報，雖營收規模減少、原物料價格飆漲影響毛利率，但在匯兌收益新台幣32.65億元挹注下，歸屬業主稅後淨利達35.13億元，季增70.7%，年增4.15倍；每股盈餘4.88元。

可成發布新聞稿指出，第2季應為全年營運谷底，第3季可望加快出貨速度。

可成今年第2季營收為52.79億元，季減26.9%，年減49.3%。營收季減主因中國多處實施防疫封控，影響料況及組裝廠拉貨進度；年減主因去年同期供應鏈限制尚未明顯浮現，中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情也屬可控，基期相對較高所致。

可成第2季營業毛利14.99億元，季減29.9%，年減55.2%；毛利率28.4%，季減1.2個百分點，年減3.7個百分點；營業利益6.07億元，季減44.5%，年減71.4%；營業利益率11.5%，季減3.6個百分點，年減8.9個百分點。

由於美國升息導致台美利差擴大，今年第2季新台幣對美元貶值約3.9%。可成大部分營收以美元及人民幣等外幣計價，新台幣貶值導致第2季匯兌收益達32.65億元。

累計今年上半年可成合併營收為124.99億元，年減45.7%；營業利益17億元，年減65.5%；歸屬業主稅後淨利55.7億元，年增74.3%；每股盈餘7.67元。

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可成表示，相較去年缺料衝擊整體供應鏈及公司營收表現，物流與運流瓶頸、通貨膨脹惡化為今年重要變數。俄烏戰事及中國封控干擾運流導致超額下單，尤其是終端品牌，近期庫存壓力浮現；高通膨壓縮終端市場消費力，壓抑需求成長動能。

可成進一步指出，各產業對下半年旺季看法漸趨謹慎，為了因應供應鏈不確定性及各類突發狀況，可成持續關注大環境及供需變化，審慎管理庫存水位並動態調整。整體而言，來自新領域、新產品及新客戶的貢獻，有望挹注可成營收與獲利。（編輯：楊凱翔）1110808