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美就業數據強勁Fed大幅升息機率高 亞股走勢不一

2022/8/8 17:58
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（中央社香港8日綜合外電報導）美國最新公布強勁的就業數據，使市場多押注美國聯邦準備理事會（Fed）將宣布更多大幅升息決定，以遏制飆升的通膨。亞洲股市今天表現不一，美元匯價則是大幅走堅。

美國最新就業數據超乎預期，顯示儘管物價飆漲，借貸成本攀升，美國經濟仍維持韌性，恐讓聯準會緊縮貨幣政策計畫更添複雜性。

在國內生產毛額（GDP）等數據顯示經濟成長減緩下，投資人原本期待決策者可能放慢升息步伐。

如今市場對於聯準會下月必須宣布第3度升息3碼的預期心理升高。聯準會官員之前表示，他們的決策將以經濟數據為依歸。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「週五的就業報告顯示勞動市場過熱，將繼續進一步緊俏。因此至少，市場預期聯邦基金利率在未來三次決策會議將再提高100個基點（4碼）。風險傾向大幅升息。」

目前市場焦點放在美國本週將公布的通膨數據。最新通膨數據料顯示7月物價增幅較6月減緩，但仍處於40年高點。

華爾街股市受到就業數據影響表現不一，亞股今天盤初則是走勢震盪。

香港宣布放寬防疫措施，入境旅客酒店檢疫減至3天，港股今天仍收跌。上海股市則因最新公布的中國貿易數據優於預期而走高。

日股日經225指數收漲0.3%，來到28249.24點。港股恆生指數收跌0.8%，來到20045.77點。上海綜合股價指數收漲0.3%，來到3236.93點。

新加坡、台北、曼谷、雅加達和威靈頓等股市都收跌。雪梨、首爾和馬尼拉股市則收漲。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110808

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