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台積電早盤股價下挫7元 市值降至13.09兆元

2022/8/9 09:47（8/9 10:04 更新）
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台積電9日早盤達新台幣505元，下跌7元，市值滑落至13.09兆元。（中央社檔案照片）
台積電9日早盤達新台幣505元，下跌7元，市值滑落至13.09兆元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹9日電）台積電今天股價持續走弱，早盤達新台幣505元，下跌7元，市值滑落至13.09兆元。

美股8日漲跌互見，道瓊工業指數小漲29.07點，漲幅0.09%；那斯達克指數下跌13.09點，跌幅0.1%；費城半導體指數下跌49.05點，跌幅1.61%。

台積電美國存託憑證（ADR）下跌1.83美元，跌幅2.04%，收在87.94美元，市值4560.64億美元，居全球第10位。以台積電8日收盤價新台幣512元計，台積電ADR溢價約3.04%。

台積電今天股價走勢疲弱，早盤達新台幣505元，下跌7元，市值縮水1815億元，滑落至13.09兆元，影響大盤約58點。

外資8日賣超台積電3007張，投信與自營商同步買超，呈土洋法人對作局面。其中，投信連續11個交易日共買超台積電6267張。（編輯：郭無患）1110809

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