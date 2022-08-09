網通族群受惠缺料改善 7月營收亮眼走勢強勁
2022/8/9 13:09
（中央社記者潘智義台北9日電）受惠缺料情況改善，出貨升溫，網通族群7月營收數字亮眼，今天盤中股價依然強勢，智邦漲9.56%、統新勁揚8.13%、聯亞大漲7.64%，走勢強勁。
智邦盤中最高來到286.5元，漲幅9.56%，聯亞高點169元，漲7.64%，統新最高來到74.4元，漲8.13%；中磊昨天強攻百元關卡後，今天盤中續漲4.46%，來到105.5元，正文來到29.25元，漲1.21%。
中磊日前公布7月營收60.1億元，較去年同期大增65%，創單月新高，累計前7月營收339億元，較去年同期成長46%，續創歷年同期新高。法人指出，若中磊下半年單月營收維持逾60億元水準，全年營收可望突破600億元規模。
智邦自結7月合併營收68.4億元，較去年同期大增約51.1%；累計前7月合併營收412.66億元，較去年同期增加約29.86%。
聯亞公布7月營收約2.15億元，年增達63.58%，累計前7月營收12.66億元，年減0.7%。（編輯：張均懋）1110809
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