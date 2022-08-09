客戶需求疲弱 原相：第3季旺季業績恐下滑

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（中央社記者張建中新竹9日電）感測晶片廠原相第3季營運展望保守，預期在客戶需求疲弱下，第3季業績恐將較第2季下滑，呈現旺季不旺表現。

原相下午召開線上法人說明會，副總經理羅美煒表示，原本預期隨著旺季來臨，第3季營運可望回升，不過受通膨、升息、戰爭等因素影響，消費市場緊縮，客戶需求疲弱，預期第3季業績可能較第2季下滑。

原相7月營收新台幣4.48億元，為今年次低水準，僅高於2月的4.11億元。羅美煒說，如果客戶拉貨動能還是保守，8、9月營收不排除可能會低於7月。

因產品組合可能會比較差一點，羅美煒預期，第3季毛利率將比第2季的55.4%低一些。

對於法人關心客戶需求何時能夠回升，羅美煒表示，通膨可能還會持續壓抑需求，預期消費市場可能還要兩季的時間調整，先觀察年底傳統銷售能否加速庫存去化，帶動明年第1季需求逐步回到正常。

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原相第2季在滑鼠及安防晶片成長帶動下，季營收15.89億元，季增14.1%，毛利率55.4%，較第1季揚升1.7個百分點，歸屬母公司淨利2.62億元，季增1.06倍，每股純益1.85元。

原相上半年營收29.82億元，年減37.8%，因為產品組合變化及生產成本增加影響，毛利率54.6%，較去年同期下滑3.1個百分點，歸屬母公司淨利3.89億元，年減58.47%，每股純益2.75元。（編輯：楊凱翔）1110809