更多編輯台推薦新聞：
拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

奧莉薇亞紐頓強辭世享壽73歲 約翰屈伏塔：永遠是妳的丹尼
娛樂

奧莉薇亞紐頓強辭世享壽73歲 約翰屈伏塔：永遠是妳的丹尼

歐洲半數陷旱災 水利王國荷蘭水位破歷史低點從防洪變抗旱
國際

歐洲半數陷旱災 水利王國荷蘭水位破歷史低點從防洪變抗旱

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／應對混合戰打擊駭客 唐鳳：將約束公共領域電子看板
首頁 / 證券

客戶需求疲弱 原相：第3季旺季業績恐下滑

2022/8/9 18:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹9日電）感測晶片廠原相第3季營運展望保守，預期在客戶需求疲弱下，第3季業績恐將較第2季下滑，呈現旺季不旺表現。

原相下午召開線上法人說明會，副總經理羅美煒表示，原本預期隨著旺季來臨，第3季營運可望回升，不過受通膨、升息、戰爭等因素影響，消費市場緊縮，客戶需求疲弱，預期第3季業績可能較第2季下滑。

原相7月營收新台幣4.48億元，為今年次低水準，僅高於2月的4.11億元。羅美煒說，如果客戶拉貨動能還是保守，8、9月營收不排除可能會低於7月。

因產品組合可能會比較差一點，羅美煒預期，第3季毛利率將比第2季的55.4%低一些。

對於法人關心客戶需求何時能夠回升，羅美煒表示，通膨可能還會持續壓抑需求，預期消費市場可能還要兩季的時間調整，先觀察年底傳統銷售能否加速庫存去化，帶動明年第1季需求逐步回到正常。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

原相第2季在滑鼠及安防晶片成長帶動下，季營收15.89億元，季增14.1%，毛利率55.4%，較第1季揚升1.7個百分點，歸屬母公司淨利2.62億元，季增1.06倍，每股純益1.85元。

原相上半年營收29.82億元，年減37.8%，因為產品組合變化及生產成本增加影響，毛利率54.6%，較去年同期下滑3.1個百分點，歸屬母公司淨利3.89億元，年減58.47%，每股純益2.75元。（編輯：楊凱翔）1110809

羅美煒
祥碩保守看待第2季營運 原相估營收看增15%
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族