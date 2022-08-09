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投資人聚焦美通膨數據 亞股漲多跌少

2022/8/9 18:30
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（中央社香港9日綜合外電報導）亞股今天漲多跌少，投資人在美國本週公布通膨數據前謹慎行事。此前就業報告數據顯示美國聯邦準備理事會（Fed）可能需要繼續大幅升息，以抑制失控的物價。

全球股市自6月低點反彈的漲勢似已陷入停滯，5日公布的就業數據超乎預期顯示美國經濟仍具韌性，但貨幣政策恐進一步緊縮。

投資人原本期待近來疲軟的經濟數據，包括經濟連兩季萎縮的數據，將使聯準會減緩升息力道，並可能在2023年開始降息。

投資人目前焦點放在美國明天公布的通膨數據，部分觀察家警告，已處於40年高點的通膨數據若高於預期，恐引發市場再次出現大幅賣壓。

外界日益預期央行可能會升息過了頭，導致全球經濟陷入衰退。Nuveen投資長馬里克（Saira Malik）告訴彭博電視，當投資人意識到「聯準會升息不會在2023年初轉向、通膨應該會持續、升息將繼續」時，股市可能會開始下跌。

亞股早盤震盪，但之後波動收斂。上海、雪梨、首爾、威靈頓、台北、曼谷、雅加達和馬尼拉股市都收漲。東京和香港股市則收跌。

香港政府否認正考慮免除中國購房者的雙重印花稅說法後，港股扭轉早盤由地產開發商領漲的走勢，終場收跌。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110809

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