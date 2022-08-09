叡揚資訊上半年獲利創高 綠界每股賺9.52元

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（中央社記者吳家豪台北9日電）資訊服務商叡揚資訊今天公布上半年財報，每股盈餘達新台幣2.61元，創歷年同期新高。第三方支付龍頭綠界科技上半年營收與獲利再創新高，每股盈餘為9.52元。

叡揚今年第2季合併營收為3.35億元，季增13.69%，年增16.58%；稅後純益4959萬元，季增1.04倍，年增32.41%；每股盈餘1.75元。累計上半年營收6.3億元，年增20.1%；稅後純益7387萬元，年增77.18%。

叡揚發布新聞稿說明，上半年主要成長動能來自於全公司產品線皆穩定成長，包括雲端服務、資安合規、自動化、機器人對話平台、人資、公文管理及知識協作平台，營運均穩健向上。

叡揚7月合併營收約1.13億元，月減7.16%，年增10.13%；累計今年前7個月營收7.43億元，年增18.46%。

綠界科技今年上半年營收7.13億元，較去年同期成長7.6%；即使受今年第1季IPO上櫃、發放股票股利股本擴增近2成影響，每股盈餘仍達9.52元。

展望下半年，綠界科技總經理黃華勇表示，平台會員數已超過34萬家，市占率也持續擴增，會員規模經濟優勢將可為公司帶來更多成長機會。目前除與數家銀行合作，協助發展共同戶及進行信託銀行提款帳戶綁定的推廣，綠界也將與國內大型平台機構策略聯盟，擴大線上及線下支付市場的生態系。

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此外，精誠資訊公布7月合併營收約28.53億元，年增12.46%；累計今年前7個月合併營收約182.64億元，較去年同期成長9.32%。

精誠表示，7月營收成長主要貢獻來自於積極發展雲服務，包括因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代崛起的一條龍電商雲服務等。綠色商機也為營收帶來貢獻，例如能源管理系統已獲多家製造業採用，精誠的omnixpay全支付服務，也陸續進軍電動車充電樁市場。（編輯：楊凱翔）1110809