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卓越上半年每股賺1.43元 近2年同期最佳

2022/8/10 10:10
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（中央社記者吳家豪台北10日電）教育集團卓越成功公布上半年財報，受惠於多元業務並進、精進營運成本與行銷管理費用，合併營收達新台幣3.12億元，年增0.88%；歸屬於母公司稅後淨利2704萬元，年增14.74%，每股盈餘1.43元，是近2年同期最佳表現。

卓越發布新聞稿表示，今年上半年旗下「陳立小學堂」業務年增94.19%，占整體營收比重提升至5.17%。且進行相關折舊、其他管理費用支出管控，帶動上半年整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別提升至48%、10%、9%。

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卓越另公布7月合併營收6338萬元，月增34.77%，年增17.01%，改寫近22個月單月營收新高，主要受惠暑期課程開課認列、集團為應屆考生推出倒數衝刺班，以及針對國小學員推出暑期營隊課程等。

展望第3季，卓越表示，除了持續推動應試教育品牌「陳立教育」拓展國中、小學領域業務，同時積極擴大STEAM教育（科學、技術、工程、藝術、數學跨領域學習）商機業務布局、師資培訓等資源整合策略，帶動陳立小學堂與知名私立小學、國中合作導入課程，精進集團整體營運獲利能力。（編輯：張均懋）1110810

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