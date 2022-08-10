寶成7月營收年增34.3% 製鞋業務重回疫情前水準
2022/8/10 19:33
（中央社記者潘智義台北10日電）製鞋廠寶成工業今天公布7月自結合併營收新台幣230.04億元，年增34.3%。除因越南疫情導致去年同期的低基期效應，也顯示製鞋業務持續穩健成長，已重回疫情前水準。
寶成今天發布新聞稿指出，通路業務銷售表現雖仍受中國疫情影響，年減幅度呈逐月收斂。累計今年前7月自結合併營收1586.05億元，較去年同期增加3.7%。
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寶成工業持股51.11%重要子公司裕元工業7月自結營收7.76億美元（約新台幣229.35億元），較去年同期增加27%，其中製鞋業務較去年同期大幅成長59.4%。累計今年前7月營收54.78億美元，較去年同期增加1.1%，製鞋業務較去年同期成長19.4%。
由裕元工業通路事業獨立分拆上市的寶勝國際7月自結營收為人民幣15.09億元（約2.31億美元），較去年同期減少13.5%；累計前7月營收人民幣113.74億元（約17.44億美元），較去年同期減少23.2%。（編輯：張良知）1110810
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