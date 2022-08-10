更多編輯台推薦新聞：
拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座
運動

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手
文化

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

寶成7月營收年增34.3% 製鞋業務重回疫情前水準

2022/8/10 19:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北10日電）製鞋廠寶成工業今天公布7月自結合併營收新台幣230.04億元，年增34.3%。除因越南疫情導致去年同期的低基期效應，也顯示製鞋業務持續穩健成長，已重回疫情前水準。

寶成今天發布新聞稿指出，通路業務銷售表現雖仍受中國疫情影響，年減幅度呈逐月收斂。累計今年前7月自結合併營收1586.05億元，較去年同期增加3.7%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

寶成工業持股51.11%重要子公司裕元工業7月自結營收7.76億美元（約新台幣229.35億元），較去年同期增加27%，其中製鞋業務較去年同期大幅成長59.4%。累計今年前7月營收54.78億美元，較去年同期增加1.1%，製鞋業務較去年同期成長19.4%。

由裕元工業通路事業獨立分拆上市的寶勝國際7月自結營收為人民幣15.09億元（約2.31億美元），較去年同期減少13.5%；累計前7月營收人民幣113.74億元（約17.44億美元），較去年同期減少23.2%。（編輯：張良知）1110810

寶成
寶成6月營收年增11.5% 製鞋業務穩健成長 寶成首季產出7090萬雙鞋 印尼廠占比增至49%
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族