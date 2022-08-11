客戶去化庫存 致新第3季營收恐減29%

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（中央社記者張建中新竹11日電）電源管理晶片廠致新第2季歸屬母公司淨利新台幣6.4億元，季減6.9%，每股純益7.47元。受客戶去化庫存影響，致新第3季營收恐將季減22%至29%，毛利率也將滑落。

致新下午召開線上法人說明會，公布第2季營運結果。受部分客戶開始去化庫存影響，致新第2季營收滑落至23.8億元，季減約6.3%，歸屬母公司淨利6.4億元，季減約6.9%，每股純益7.47元。

致新總經理吳錦川表示，通貨膨脹和經濟衰退的隱憂仍在，第3季消費性電子客戶需求持續疲軟，商用電腦產品業績表現將較第2季持平或小幅減少。

伺服器市場方面，吳錦川說，終端需求持續成長，不過客戶心態轉趨保守，預期第3季伺服器相關產品業績將較第2季小幅減少。

法人預期，致新第3季營收恐將滑落到16.8億至18.6億元，將較第2季減少22%至29%；隨著產品價格下滑，毛利率將滑落到45%至48%。

吳錦川表示，晶圓代工產能的限制已經緩解，將積極爭取新產品、新客戶，有機發光二極體（OLED）面板相關產品預計明年量產，車用面板產品比重可望提升，此外，伺服器相關業績未來幾年也會持續成長。（編輯：趙蔚蘭）1110811