MSCI季度調整出爐 台股成分股不變
2022/8/12 08:05（8/12 08:29 更新）
指數編纂公司MSCI（明晟）12日公布季度調整結果，台股在全球標準型指數、全球小型指數成分股皆不變。（中央社檔案照片）
（中央社記者吳家豪台北12日電）指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，台股在全球標準型指數、全球小型指數成分股皆不變，亞太區股市僅中國、韓國及泰國有成分股變動，調整結果將於31日收盤生效。
投顧法人原本考量市值變化及落後成分股抽換，預測部分生技及傳產股有望納入MSCI
成分股，部分高速傳輸晶片廠及半導體類股可能遭剔除，但最終成分股並未變動。
MSCI是什麼？調整對台股有什麼影響？
- MSCI是由摩根士丹利資本國際公司編制、以美元計價的股價指數。它提供投資專業人士一致性的比較基礎，克服各國市場各自的匯率、指數編制差異，像是投資組合經理、學者及金融機構經常利用MSCI來檢視各國市場狀況。
- 當MSCI指數調整時，投資專業人士也會因應調整資金配置與避險策略。以台股為例，如果MSCI調高台股權重，全球基金在台灣的分配將可能增加，進而吸引國際資金投資，因此MSCI每一季度（2月、5月、8月、11月）調整都受到關注。
資料來源：大昌證券
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MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，除了調整成分股外，如果MSCI調高台股權重，全球基金在台灣的分配將可能增加。（編輯：趙蔚蘭）1110812
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