MSCI台股權重雙降一升 華航調升最多

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（中央社記者吳家豪台北12日電）指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重皆下調，在全球市場指數權重上調；權重調升最多的個股為華航，調降最多個股為可成，最新權重將在31日收盤生效。

台股在本次MSCI調整中，在「MSCI全球新興市場指數」權重由14.82%下調至14.75%，調降0.07個百分點；「MSCI亞洲除日本指數」權重由16.56%下調至16.48%，調降0.08個百分點；在「MSCI全球市場指數」權重由1.65%上調至1.66%，調升0.01個百分點。

本次MSCI季度調整，以MSCI全球新興市場指數觀察，權重調升最多的國家為中國及卡達，權重各增加0.27及0.03個百分點；權重調降最多的國家為台灣，權重被下調0.07個百分點，其餘國家權重變化不大。

本次MSCI台灣指數成分股不變，總指數成分股為87檔，有19檔成分股調整在外流通股數。權重調升最多的個股為華航，權重增加0.01個百分點；權重調降最多個股為可成，權重減少0.02個百分點。

法人表示，台灣6月景氣對策信號燈號維持綠燈，領先指標呈現續跌，且同時指標也持續下降，顯示國內景氣有放緩現象，採購經理人指數（PMI）數據分項指標中的客戶庫存創歷史新高、達56.9，顯示台灣製造業及半導體廠下半年有去化庫存的壓力。

法人指出，台灣6月外銷訂單增速回升至9.5%，其中資通訊產品回升明顯、年增22%，反映下半年歐美銷貨旺季拉貨常仍然可期。

法人表示，近期全球市場反彈，投資氣氛回溫，投資人消化通貨膨脹預期，但受到國際政經情勢影響及下半年台灣半導體庫存去化因素的影響，在短期操作上仍須謹慎應對。

MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，除了調整成分股外，如果MSCI調高台股權重，全球基金在台灣的分配將可能增加。（編輯：趙蔚蘭）1110812