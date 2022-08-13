企業資金需求趨緩 牽動銀行下半年放款動能

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（中央社記者謝方娪台北13日電）本國銀行上半年新增放款逾新台幣1.7兆元，創歷年同期新高，其中象徵企業對景氣信心的周轉金放款就占近6成，不過自第2季底廠商庫存壓力增加、企業資金需求開始放緩，銀行業者預期下半年放款動能將受影響。

企業積極借周轉金加上不動產放款持續上揚，推升國銀上半年新增放款1兆7397億元，創歷年同期新高，6月底國銀放款總額高漲至35兆4148億元，同創歷年水位新高，在利息淨收益大進補下，國銀上半年稅前大賺1826億元，創近5年同期次高。

不過銀行主管分析，下半年受到企業對前景趨於保守、台海緊張情勢升溫、資本市場波動等因素影響下，利息淨收益、手續費收入、投資及其他淨收益等銀行獲利3大支柱成長動能恐均面臨考驗。

首先是美國通過晶片法案，加上台海情勢升溫，企業基於分散生產基地考量，在台灣投資可能放緩，且許多消費性電子訂單開始縮減，科技業面臨庫存壓力且應收帳款時間拉長，企業對下半年前景相對保守，銀行主管說，在企業資金需求放緩下，預期對銀行放款動能會有一定影響。

對照央行公布的M1B及M2年增率，已連2月雙雙放緩，6月M1B及M2年增率各下降為8.08%及7.65%，分別為2020年6月和2020年12月以來新低，主要是外資淨匯出、放款與投資年增率下降所致，顯示貨幣創造的動能正在趨緩。

銀行主管坦言，本來升息年對銀行利息淨收益是大利多，但一旦企業資金需求開始放緩，銀行享受的存放利差空間就相對有限，賺的可能就沒預期多了。

其次是台海局勢升溫下，即使客戶資金外移有限，但有銀行預期高資產客戶和企業匯回資金意願將會下滑，加上經濟成長趨緩、資本市場波動使投資風險偏高，客戶趨於保守觀望下，預料牽動銀行財管手續費收入。

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銀行主管說，目前新台幣價量並未明顯波動，即使盤中突破30元、但不至於看見31元，且尾盤均守在30元關卡下方，意味目前資金匯出沒有異常增加，不過台海情勢升溫一定程度會影響客戶後續匯回資金意願。

第三是今年資本市場動盪因素較多，銀行能操作的獲利空間相對壓縮，根據金管會統計，光今年上半年銀行投資淨收益就已縮水至352億元，年減幅將近4成。（編輯：郭無患）1110813