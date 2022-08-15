調查：南部半導體工作機會占比超車中部

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（中央社記者鄭鴻達台北15日電）台灣半導體產業需才孔急。據人力銀行調查顯示，半導體產業今年第2季平均每月人才缺口達3.68萬人，觀察也發現因「南部科技S廊道」逐漸成形，使南部半導體工作機會占比提升至17.4%，超車中部。

104人力銀行今天發表2022年「半導體人才白皮書」，指出在後疫情時代，晶片庫存開始升高，美國通過晶片法案，影響半導體產業全球布局；此外，近期地緣政治緊繃，晶片生產過剩也有疑慮，讓部分半導體大廠下修全年營收預估，但半導體徵才依舊暢旺。

人力銀行調查發現，半導體產業今年第1季平均每月人才缺口3.5萬人，年增39.8%；第2季則提升至3.68萬人，續創新高，到7月、8月徵才力道略減，微降至3.3萬人，但人才短缺壓力依舊緊繃。

104獵才招聘資深副總經理晉麗明表示，半導體從IC設計、晶圓製造到封測，與相關原物料及設備商持續擴充產能，加上少子化趨勢嚴重，人才短缺問題已成企業營運的「重中之重」。

晉麗明指出，包括聯發科、台積電、聯電、日月光等大廠招募需求都是千人甚至萬人起跳，企業委託104延攬即戰力、中高階管理以及關鍵技術人才的案件更屢創新高，顯示搶才戰場已從台灣擴及全世界。

人力銀行也觀察徵才地區人才聚落，發現今年第1季工作機會地點，有68.5%於北部，17.4%於南部，12.7%於中部，北部雖仍是半導體徵才重鎮，但南部明顯崛起。

調查分析，和7年前相比，北部徵才占比減降3.3個百分點，中部減降0.5個百分點，南部則增加4.7個百分點。

晉麗明指出，隨著北部、中部發展逐漸飽和，南部仍有腹地廣大的優勢，能繼續打造出完整產業鏈，如台積電2021年底宣布在高雄設廠，穩懋也預期在未來10年在高雄增建4座晶圓廠，當「南部科技S廊道」逐漸成形，也推升半導體南部人才需求。

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104人力銀行表示，不僅如此，今年白皮書也首度訪談大廠人資主管，一致提到未來3年半導體將持續缺工，因少子化加劇，且上中下游產業鏈關係緊密，產業內互相挖角，不足以應付人才短缺，且已失去意義。

104人力銀行指出，半導體產業「徵才」觸角因此已延伸到東南亞海外、以及女性人才，「留才」方向除經濟性調薪，更在乎成長型的快速升遷、以及心理因素的幸福感。（編輯：蘇志宗）1110815