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環旭開發工作站主機板 攻人工智慧與深度學習

2022/8/16 10:16
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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）半導體封測大廠日月光投控旗下環旭電子與客戶共同開發迷你工作站電腦主機板，因應機器學習（ML）、人工智慧（AI）和深度學習（DL）等應用。

環旭電子指出，運用電路板設計與線路布局技術（Placement & Layout Optimization Technology），發展出Ultra-Small Form Factor迷你工作站型電腦主機板產品。

環旭電子表示，迷你工作站電腦主機板可支援Windows及Linux高安全性作業系統，處理器最高搭載第12代Intel Core i9 vPro處理器與Intel Xeon處理器，可透過修正錯誤代碼記憶體（ECC RAM）加強數據防護，並支援M.2 PCIe Gen 4 NMVe 快速儲存，具備專業級Nvidia獨立顯示卡支援功能，可因應機器學習、人工智慧和深度學習等應用。

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環旭指出，微型化工作站主機需具備高效能運算及可移動彈性，讓客戶在系統整合設計上提供小機箱，同時保有效能、彈性的擴充功能、充足的記憶體與儲存裝置，以及工作站必備的可靠性。

環旭電腦產品處副處長陳正吉表示，運用微小化技術，將特定功能電路例如電源控制線路、音源線路、輸出輸入介面線路等模組化，設計導入迷你工作站電腦主機板，可固定主板尺寸，降低機構的開發時間與人力；同時縮小機箱尺寸，方便資料中心整合與汰舊，降低建置空間。（編輯：郭無患）1110816

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