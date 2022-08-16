法人：升息等六理由透露美國通膨有望觸頂

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（中央社記者韓婷婷台北16日電）美國公布7月通膨數據明顯回落，法人表示，儘管美國目前通膨仍處於40年高位，基於能源與糧食價格回落、基期緩減、景氣趨緩、美元升值、升息效果發酵、利率上揚影響房屋銷售等六大理由，預期美國通膨有望在近期觸頂。

富達投信表示，今年以來美國經濟受物價飆漲和利率走升夾擊，GDP出現連兩季萎縮，符合技術性衰退定義，另一方面通貨膨脹侵蝕民眾消費力，具經濟支柱地位的消費支出成長亦明顯降溫。富達美元債券基金經理人巴特爾（Rick Patel）表示，有鑑於美國經濟成長將放緩，通膨雖仍處高位但顯現觸頂跡象，預期升息速度和幅度可望轉趨溫和，多重因素有利美國投資等級債後市展望。

富達投信表示，基於能源與糧食價格回落、今年下半年通膨基期緩減、景氣趨緩使需求下滑、美元升值有助緩解美國進口價格、升息遞延效果有望逐漸發酵、利率上揚影響房屋銷售且房屋所有權人租金（OER）有機會下滑；預期美國通膨年率有望在近期觸頂。然而，房價與薪資仍處高檔，預估美國通膨待2023年下半年才會逐漸回到聯準會目標區間。

第一金投信表示，由於通膨見頂降溫機率提高，美10年期債券殖利率在2.8%附近區間盤整，加上第2季企業財報優於預期，激勵美股連4週收紅，尤其那斯達克指數自6月16日低檔收腳反彈以來，強彈22.55%，收復2401點或44.4%的失土，幅度超乎市場預期。受科技股大漲帶動，同期間AI、生技等創新科技相關基金展開絕地大反攻，績效前10檔皆超過16%。

第一金AI人工智慧基金經理人李坤憲表示，那斯達克指數在企業獲利持續成長下，於去年11月中旬創高後，波段最大跌幅達33.7%，已過度反映通膨及利率上升風險。當第2季企業財報有高達75%優於市場預期，同時整體盈餘維持成長6.7%，且預估年度增幅仍達8.9%，吸引買盤回流，使得科技股領先擺脫破底陰霾，技術指標呈現一波比一波高的多頭排列，順勢站回半年線之上。

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李坤憲表示，不少研究機構認為，美國經濟趨緩態勢明顯，墜入衰退已無可避免，通膨亦將維持高檔，2024年之前聯準會貨幣政策不太可能轉為鴿派，研判反彈行情可能隨時會結束。

他指出，鑑於美國經濟循環從未在消費擴張、失業率下降及企業獲利增長的情況下，陷入深度衰退，研判這波景氣應屬於擴張期間內的調整，時間大約2至4季左右，此期間企業獲利通常可藉由縮減支出與彈性調整人力，維持持平或小幅成長，股市則漲多於跌。（編輯：張均懋）1110816