調查：半導體業平均月薪近5.5萬元 排各產業第二

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（中央社記者鄭鴻達台北17日電）半導體產業尤其是大廠掀搶才熱，根據人力銀行調查，半導體業2022年平均月薪逼近新台幣5.5萬元，居63個受調查產業中第2高，僅次於電腦及消費性電子製造業的5.6萬餘元。

104人力銀行表示，今年連續第3年出版的「半導體產業人才白皮書」，分析近7.5年逾1700家半導體上中下游廠商，共計85.5萬筆職缺，以及近13年約25.5萬筆半導體職人薪資。

104人力銀行觀察，在63個受調查產業中，半導體業2022年平均月薪為5萬4729元，位居全產業第二名，僅次於電腦及消費性電子製造業的5萬6531元。不過，半導體產業平均月薪年增幅達4.7%，高居電子資訊相關產業之冠。

至於第3至5名，分別是投資理財業5萬1218元、鞋類／紡織製造業5萬987元、軟體及網路相關業5萬895元，平均月薪前5高的產業，也是63個產業中，薪資高於5萬元的唯5產業。

104獵才招聘資深副總經理晉麗明分析，Amazon、高通、英特爾等29家知名外商企業，陸續在台灣成立研發中心，使得這些廠商爭搶的人才，都是同一批人。

晉麗明分析，尤其外商挾銀彈優勢，中小企業無力抗衡國際外商搶才的銀彈攻勢凌厲，且疫情的在家工作（WFH）趨勢，改變人才競爭樣態，關鍵人才加薪10%至20%已是必然。

在獵才實務上，104人力銀行調查發現，國立大學理工研究所畢業生年薪已達200萬元，3年以上資歷工程師年薪超過300萬元，中高階主管更是500萬元起跳。

104人力銀行認為，半導體產業人才市場競爭劇烈，本土廠商除有人才增補壓力，還要積極回防固樁留才，昔日低固定薪加上獎金的制度，已被外商高薪挖角打破。

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若進一步比較半導體產業各地區薪資，其中北台灣以平均月薪5.7萬居冠，南台灣平均月薪5萬，站上5萬大關，且自2015年後，再度超越中部平均月薪4.9萬。至於薪資增幅，南部年增幅7.1%，超越北部5%、中部3.6%。

晉麗明分析，隨著大廠陸續進駐南部，許多南部大廠薪水比照北部，是推升南部半導體薪資的主因；長期來看，南北薪資逐漸縮小，從2016年的1.32倍，降至2022年的1.14倍。（編輯：黃國倫）1110817