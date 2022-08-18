8券商高資產業務量揭榜 元大證交易額破百億奪冠

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（中央社記者謝方娪台北18日電）目前金管會共核准8家券商開辦高資產業務，截至今年6月底止，8家券商合計已開發高資產客戶數511人、累計交易金額新台幣288億元，以業務規模而言，由元大證累計交易金額破百億奪冠。

金管會2020年推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行和券商申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，目前共7家銀行、8家券商開辦高資產業務。

金管會今天公布，截至今年6月底止，8家券商以複委託、財管及自營等不同管道辦理高資產客戶業務，累計已開發高資產客戶數達511人、累計交易金額288億元。

目前高資產業務規模前3大券商，由元大證券奪冠，共有108名高資產客戶，占比達21.13%，累計交易金額106億元，占比36.8%。

其次為兆豐證券共88名高資產客戶，累計交易金額98億元；第3為永豐金證券，有高達243名高資產客戶，累計交易金額42億元。

金管會證期局副局長張子敏表示，3家券商高資產業務表現較亮眼，主因原先營業規模較大、從事業務範圍較廣及客戶數較多等3大優勢在身，有利券商擴大對高資產客戶提供金融服務或商品；目前3家券商均以複委託管道辦理高資產業務量較大。

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張子敏說，金管會開放券商辦理高資產客戶業務，有助券商擴展業務範圍、拓展高資產客群，未來藉由提升金融商品研發能力及增加金融商品多樣化，可有效吸引台商資金回流，擴大台灣財管業務規模，帶動台灣理財服務業營運模式升級。

截至目前為止，8家開辦高資產業務的券商為統一證、凱基證、兆豐證、元富證、永豐金證、元大證、群益金鼎證以及國泰證。自2021年1月以來，金管會並無接獲券商辦理高資產客戶業務的新申請案。（編輯：楊蘭軒）1110818