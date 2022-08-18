台睿搶進口服化療新藥 年底申請臨床試驗

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（中央社記者韓婷婷台北18日電）新藥廠台睿董事長林群表示，目前除了2個二期臨床試驗新藥進行中，也已完成將針劑化療藥改為口服藥的新劑型開發，預計年底申請臨床試驗。至於年初三期臨床失利的敗血病新藥，爭取敗部復活中。

林群今天在媒體交流會中表示，透過敗血病新藥Rexis（瑞克西）三期臨床數據分析後，已與FDA進行2次會議討論，將尋求新的適應症區分市場需求，分別鎖定重症病患恢復力及多重器官衰竭改善二大方向，爭取敗部復活機會，預計10月會有較明確的方向。

台睿總經理簡督憲表示，目前市面上大部分的癌症化療藥都是靜脈注射的針劑為主，最近10年來開始有廠商陸續投入口服用藥的研發，除了便利性外，也著重降低副作用。台睿與法國配方廠共同設計合作，去年已完成開發，原料藥則來自台灣神隆。

林群指出，台睿擁有藥物動力學的關鍵技術，新創膠狀口服注射新劑型，目前已進入第4個毒理試驗，預計12月底申請臨床試驗（IND）；另外已申請劑型及用途專利，未來規劃以大腸癌、胰臟癌。

其他新藥部分，簡督憲表示，目前有2個新藥在台灣進行二期臨床試驗中，一個是用於治療晚期神經內分泌腫瘤，有5個臨床中心進行收案，二期臨床結果預計明年中出爐。

另一個是合併免疫療法蕾莎瓦（Nexavar）的肝癌用藥，同樣是二期臨床試驗，將分2階段收案，第一階段預計明年第1季完成。（編輯：張良知）1110818