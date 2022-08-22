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首頁 / 證券

潤泰全解除下市危機 8/23起暫停信用交易

2022/8/22 21:51
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（中央社記者吳家豪台北22日電）潤泰全球因轉投資公司南山人壽獲利大減衝擊，雖透過變更會計政策免於淨值轉負，解除下市危機，但因第2季財報每股淨值新台幣5.73元仍低於票面，證交所今天公布，潤泰全自23日起暫停融資融券交易。

回顧「潤泰雙雄」潤泰全、潤泰新陷入淨值風暴的始末，2011年潤泰集團與寶成集團共同成立潤成投控，透過潤成持股南山人壽近9成股權；潤泰全綜合持股南山人壽約26.62%，潤泰新持股南山人壽約25.11%。

由於壽險業今年以來淨值持續下滑，媒體先前報導，南山人壽大股東潤泰全、潤泰新第2季淨值恐為負數，將造成股票下市，引發市場恐慌，導致潤泰全、潤泰新7月20日至21日股價苦吞2根跌停。

潤泰全及潤泰新於7月20日深夜召開重大訊息記者會釋疑，並宣布將變更會計原則，將投資性不動產改採公允價值衡量等，其市價增加將提高潤泰全及潤泰新淨值。

潤泰集團總裁尹衍樑7月20日也親上火線回應，市場傳言與實際情況有出入，強調「南山再2年多就準備上市」，屆時的「（南山）股價可能業界數一數二」，請投資人放心。

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潤泰全、潤泰新於7月28日再度召開重大訊息記者會，說明採變動會計政策後的財報，第2季淨值分別較第1季大降新台幣667億元、626億元，每股淨值分別為5.73元、13.41元，避免下市或打入全額交割的危機。

潤泰全副總經理李天傑當時表示，淨值大幅波動主要受轉投資事業下降所影響，屬正常營運虧損所產生，為避免非營運因素導致公司淨值大幅波動，經董事會決議通過辦理現金增資，預計發行3.7億股，價格未定，以因應或消弭非營運因素波動對公司淨值影響，增資後每股淨值可望回到10元以上。（編輯：張良知）1110822

潤泰全
潤泰全每股淨值拉升至5.73元 避免下市危機 潤泰雙雄深夜重訊釋疑 股價仍吞第2根跌停
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