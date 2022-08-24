鴻海旗下法博智能推機器人管理平台 鎖定電動車廠

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）鴻海和凌華合資成立的法博智能移動（FARobot）今天表示，企業級機器人管理平台導入多家公司，未來有機會切入鴻海燈塔工廠，也會配合鴻海集團建廠時間，布局電動車廠物流。

亞洲工業4.0暨智慧製造系列展今天起至27日在台北南港展覽館登場，匯集9大科技主題展，參展商達1200多家，使用超過4000個攤位。

法博智能首次參加系列展中的台北國際自動化工業大展，今天宣布Swarm Autonomy群機智主解決方案落地服務，透過DDS（Data Distribution Service）分散通訊技術（CT）完成機隊資訊共享功能，打造企業級機器人管理平台達到跨品牌系統整合。

法博智能指出，Swarm Autonomy群機智主解決方案，提出以一個平台（Swarm Core）、一種通訊技術（Swarm Protocol）就能同步串聯智慧製造場景，實現自動化、移動、互聯，靈活調度各品牌機械手臂和機器人系統。

法博智能總經理陳家榜表示，未來機器人世界是集體作戰概念，不會只是單個機器人，看好相關市場商業動能。

陳家榜指出，相關方案有機會導入鴻海燈塔工廠以及產線間的物流搬運，未來將擴大產能，也鎖定電動車工廠物流應用，配合鴻海集團建廠時間，不會缺席。

本次參展，法博智能推出Swarm Mobile Robot機器人系列，包括載重250公斤的SMR250與1000公斤的SMR1000，搭配Swarm Core平台，可避免傳統自主移動機器人（AMR）孤島式運作，能與他牌產線設備充分協作、互相備援。

鴻海與凌華在2020年9月合資成立法博智能移動，主攻智能工廠的智能物流整體解決方案，加速自主移動機器人產業運用，其中鴻海持股比重51%。（編輯：張均懋）1110824