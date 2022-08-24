外資賣超105億元 調節台新金中信金
2022/8/24 20:31
（中央社記者潘智義台北24日電）台股今天開高走低，收黑26.7點，外資賣超新台幣105.89億元，賣超前3名分別是台新金2萬2238張、中信金1萬8493張、華航1萬4075張；台積電賣超第8。
台股今天收在15069.19點，下挫26.7點，跌幅0.18%，成交值新台幣1782.84億元，加計盤後交易約1811.26億元。
三大法人今天合計賣超101億元，其中外資及陸資賣超105.89億元、自營商賣超16.98億元、投信買超21.87億元，投信連44個交易日買超台股。
金融股盤中翻黑，外資賣超前2名都是金融股，外資賣超前10名依序為台新金、中信金、華航、元大台灣50反1、國泰永續高股息、力積電、華邦電、台積電、鴻海、華新。外資雖然賣超台積電，但買超聯電。
外資買超前10名分布各產業，依序為虹堡、三商壽、聯邦銀、聯電、神隆、欣興、富邦越南、永光、堤維西、遠東銀。（編輯：楊蘭軒）1110824
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