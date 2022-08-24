更多編輯台推薦新聞：
以色列沙漠出土1200年前豪宅 地下結構獨特能避暑
國際

以色列沙漠出土1200年前豪宅 地下結構獨特能避暑

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重
生活

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄
運動

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 證券

外資賣超105億元 調節台新金中信金

2022/8/24 20:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北24日電）台股今天開高走低，收黑26.7點，外資賣超新台幣105.89億元，賣超前3名分別是台新金2萬2238張、中信金1萬8493張、華航1萬4075張；台積電賣超第8。

台股今天收在15069.19點，下挫26.7點，跌幅0.18%，成交值新台幣1782.84億元，加計盤後交易約1811.26億元。

三大法人今天合計賣超101億元，其中外資及陸資賣超105.89億元、自營商賣超16.98億元、投信買超21.87億元，投信連44個交易日買超台股。

金融股盤中翻黑，外資賣超前2名都是金融股，外資賣超前10名依序為台新金、中信金、華航、元大台灣50反1、國泰永續高股息、力積電、華邦電、台積電、鴻海、華新。外資雖然賣超台積電，但買超聯電。

外資買超前10名分布各產業，依序為虹堡、三商壽、聯邦銀、聯電、神隆、欣興、富邦越南、永光、堤維西、遠東銀。（編輯：楊蘭軒）1110824

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
時隔4年M1b與M2再現死亡交叉 央行：資金動能仍充沛