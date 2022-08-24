台股開高收低 法人：鮑爾央行年會演說前觀望氣氛濃

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（中央社記者潘智義台北24日電）受美股費城半導體指數上漲帶動，台股今天早盤上漲逾88點，但開高走低，收黑26.7點。法人認為，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會發表演說前，市場觀望氣氛仍濃。

台股今天收在15069.19點，下挫26.7點，跌幅0.18%，成交值新台幣1782.84億元，加計盤後交易約1811.26億元。盤中指數雖一度重回月線約15110點之上，但未能守穩。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾26日將在全球央行年會發表演說。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，台股現階段最大的變數就是全球央行年會中，聯準會主席鮑爾的演說。若演說較近期聯準會其他官員釋出更鷹派的說辭，則下週台股恐進一步下跌，甚至跌破萬五關卡；反之，若說法較為溫和，則利空出盡，台股可望出現反彈，上看本波反彈高點15450點。

黃國偉認為，今天指數未能守住月線約15110點位置，但也未跌太多，短線只要沒跌破7月底高點15035點，或15000點，盤勢就不會轉弱。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪指出，美股上週五、本週一已經跌深，所以才會見到道瓊指數下跌，但那斯達克指數近平盤、費城半導體指數反彈的局面。

朱成志進一步分析，除了美股已見近期最差表現之外，美國2年期公債殖利率大於10年期公債殖利率，這種「公債殖利率倒掛」現象，今年最嚴重的時點落在8月初，目前倒掛程度僅有當時的一半，因此，市場對於美聯準會升息抗通膨的反映，最嚴重的情況應已過去。

他說，鮑爾去年公開演說對通膨的預期與實際狀況出現落差，因此今年他主導的聯準會做出過度的修正，其實狀況沒那麼糟，股、債市最壞時點已過，現在只是餘波盪漾。（編輯：楊蘭軒）1110824