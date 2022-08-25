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橘焱胡同多箭齊發 看旺星宇飛機餐利多

2022/8/25 10:16
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（中央社記者江明晏台北25日電）橘焱胡同上半年雖受疫情波及，仍保住盈餘，看好下半年疫情趨緩，加速展店與引進日系鰻魚飯新品牌，加上邊境解封帶動的星宇航空飛機餐供貨增加，力拚下半年營運倍數成長。

旗下有胡同燒肉等餐飲品牌的橘焱胡同因兩岸疫情影響，上半年營收微幅衰退，但仍然維持小幅度獲利，每股盈餘0.09元，看好疫情趨緩，7月營收創歷史次高，加上年底前陸續展店，下半年獲利看俏，法人預估全年每股盈餘2元，看好下半年營運將比上半年呈現倍數成長。

橘焱胡同表示，今年上半年能維持利潤，除了成本控制得宜外，胡同商城貢獻營收減緩疫情衝擊，加上星宇航空機上燒肉餐持續成長。

展望後續，橘焱胡同董事長吳念忠表示，隨兩岸疫情趨緩、節慶商機挹注、邊境解放航線、星宇飛機餐供貨增加等利多，預計下半年將加速展新店、海外拓店，擴大規模，並引進日系知名鰻魚飯品牌（うなぎ四代目菊川），多箭齊發，刺激集團營運成長。

橘焱胡同集團旗下目前有6個品牌，兩岸合計共30個門市。台灣門市有18間，中國大陸地區有12間，其中，大陸僅4間為直營，預計下半年將增加5間門市，包含胡同燒肉拓點及日系代理品牌引進，目標年底達35間門市規模。

展店方面，「胡同燒肉」台灣地區今年下半年台中門市將擴大營運，也將於花東地區開出第一間門市，海外則在新加坡地區設立第一間門市，正式進入東南亞市場，日系代理品牌今年下半年將於台灣地區持續拓點，也考慮引進平價迴轉壽司品牌。

除原餐飲營收外，胡同在電商方面有不錯的斬獲，目前營收占比約10%，看好今年中秋檔期業績將破千萬元。

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吳念忠表示，胡同燒肉原先在疫情前，就曾與合作夥伴洽談進軍美國的計畫，現在疫情趨緩後，預估明年底之前將有望開設美國首間加盟店。

同時，橘焱胡同也獲能率集團二代、副董事長董俊毅與星宇航空董事長張國煒投資，經營團隊看好，胡同為星宇航空機上餐點供應商之一，隨著星宇航空今年起機隊大幅擴張，並持續增加航班及開闢新航線，加上各國邊境陸續解封恢復旅遊觀光，台灣也傾向於下半年逐步開放邊境，可望為胡同營運帶來成長動能，未來在桃園的中央廚房建置完成後，將能一口氣放大飛機餐供應量能，並啟動相關食品代工商機。（編輯：張均懋）1110825

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