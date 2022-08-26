傳台製無人機現蹤烏克蘭 橙森國際：從未捐贈烏方

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（中央社記者潘智義台北26日電）媒體報導，台廠橙森國際製無人機Revolver 860現蹤烏克蘭戰場，可投放6枚炸彈，對此橙森國際在網站發布聲明，從未捐贈無人機或相關反制武器及任何產品予烏克蘭政府、軍隊或民間慈善團體。

至於對外傳Revolver 860無人機先售予波蘭客戶，再轉交給烏克蘭，橙森國際表示，不能談論客戶的事，一切以聲明稿為準。

橙森國際解釋，約6、7年前開始自製銷售，客戶多為政府機構，並以外銷為主，客戶分布全世界。

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橙森國際網站顯示，產品包括無人機系統，有Revolver（佐輪手槍）無人機、AR1武裝無人機、TR2長時偵查無人機、深度學習AI教育機、客製化無人機；並包括反無人機系統、主動式無人機反制無人機。

橙森國際說明，為台灣純私人民營企業，股東結構單純，截至本聲明之前並無獲任何政府部門投資或其它國籍股東。各項產品的研發製造，並未與政府單位或國家研究院共同合作研發。日前各項報導有鑑於與客戶之間皆有簽訂保密協議（Non-disclosure agreement，NDA），因遵守協議內容，將不透露任何與客戶及客戶訂單相關資料。（編輯：蘇志宗）1110826