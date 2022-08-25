俄羅斯火箭襲烏克蘭火車站 澤倫斯基：增至22死
2022/8/25 07:37（8/25 07:53 更新）
烏克蘭中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州24日遇襲。（路透社）
（中央社基輔24日綜合外電報導）俄烏戰爭屆滿6個月，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯火箭攻擊烏國一處車站，目前罹難人數已增至22人。
綜合法新社和美聯社報導，澤倫斯基發表每日例行談話時上修罹難人數表示：「恰普利涅（Chaplyne）是我們今天的傷痛。截至此刻，有22人喪命，包括5人在車裡被燒死。」
他還說，俄羅斯火箭擊中一處住家，造成1名11歲男童喪命。
澤倫斯基稍早表示，烏克蘭中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）的恰普利涅車站遇襲，造成至少15人死亡，50人受傷。
今年8月24日是烏克蘭脫離蘇聯獨立31週年紀念日。澤倫斯基昨天曾警告，在烏克蘭獨立紀念日前後，俄軍可能發動新一波攻勢，但他也稱烏軍勢必強力反擊。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110825
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